«Почте России» нужны почтальоны

В Индустриальном отделе службы занятости города Перми прошла ярмарка вакансий, организованная «Почтой России». Написать заявление и пройти первое собеседование пришли два десятка соискателей работы. В качестве вакансий – профессии почтальона и оператора почтовой службы. Заработная плата от 9500 рублей. Плюсом по программе «Общественные работы» можно получить дополнительные выплаты от самой службы занятости. И конечно, данная занятость гарантирует полный социальный пакет.

Любовь Пыльнова: "Люблю общение с людьми, встречать, помогать. Считаю, что на «Почте России» есть такая атмосфера, где мы встречаем и помогаем".

Мини-ярмарка вакансий – акция не разовая.4 и 5 апреля в Индустриальном отделении городской службы занятости ждут агентов по недвижимости и страховщиков.