Противотуберкулезный санаторий «Ирень» откроется в сентябре
В августе кунгурский санаторий «Ирень» пройдет приемку, а в сентябре уже примет первых пациентов. В том, что эти планы сбудутся, теперь сомнений нет. Реконструкция зданий санатория идет с опережением графика. Сама стройка на особом контроле, причем не только краевых властей. Почему?
Без маленьких пациентов противотуберкулезный санаторий «Ирень» работает с января. В этом году здесь началась масштабная реконструкция, в первую очередь утеплили стены и потолки, поменяли всю систему отопления.
Деньги на ремонт по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова были выделены из резервного фонда Президента Владимира Путина. Общая сумма бюджетных средств - около 47 млн рублей.
Подрядчик идет с опережением графика более чем на 3 недели. По контракту он должен отремонтировать первые этажи спальных корпусов: утеплить наружные стены, переложить инженерные коммуникации, а также заменить кровлю.
По словам подрядчика, общий объем работ, прописанных в контракте, выполнен на 50%. Завершаются черновые работы, в ближайшие дни строители планируют приступить к внутренней отделке помещений.
Юрий Чистых, главный врач ГБУЗ ПК "КДС № 1 "Ирень": "Это здание школы, оно отремонтировано и мы стремимся, чтобы все остальные здания были в таком же виде, как здание школы".
Окончания работ ждут не только пациенты, но еще и педагоги. Единовременно в санатории могут проходить лечение 110 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Чтобы не отставать от школьной программы, на базе санатория продолжит работать школа.
Ирина Хуткина, завуч школы ГБУЗ ПК "КДС № 1 "Ирень": "Дети живут у нас годами, иногда они с начальных классов, с первого и второго и до 9 класса приезжают. Курс лечения проходит, снова уезжают".
«Ирень» - единственный в Пермском крае круглогодичный санаторий для детей, больных или имеющих риск заразиться туберкулезом. Ежегодно в нем получают лечение около 450 детей. Первые серьёзные изменения здесь планируют оценить в августе, а уже осенью принять маленьких пациентов в обновлённых корпусах.
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