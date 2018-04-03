Весна близко: сражаемся с сосульками и готовимся к паводку

На этой неделе в Прикамье будет тепло. Синоптики обещают днем стабильно плюсовую температуру воздуха, по ночам - минус. А значит, дневная вода к утру станет льдом. В том, что эта и много других опасностей актуальны уже сейчас - убедился наш корреспондент.

Голуби греются, сосульки и снег на крыше тают. Весна вступает в свои права, причём очень ощутимо - солнце, пять градусов тепла, а будет ещё выше. Осадки на этой неделе можно ждать в виде дождя.

Андрей Шихов, сотрудник ГИС-центра ПГНИУ: "Из-за кратковременного выноса тёплого воздуха с юга России температура может подняться до +10… +11С завтра днём".

Снег тает, у некоторых подъездов уже наблюдаются локальные подтопления. Если говорить в масштабах края, службы экстренного реагирования готовятся к паводку.

Олег Федоткин, директор пермского краевого территориального центра медицины катастроф: "У нас на боевом, подчёркиваю, на боевом, круглосуточном дежурстве, два высокопроходимых автомобиля на базе «Урал-4320», один из них реанимобиль".

Ожидается, что в этом году в зону возможного затопления могут попасть 110 населённых пунктов по всему краю - это самый серьёзный вариант.

Вадим Арамилев, заместитель начальника управления гражданской защиты, начальник отдела предупреждения ЧС ГУ МЧС РФ по Пермскому краю: "Вся эта ситуация негативно на этой неделе не проявит себя. Единственное, что мы сможем наблюдать - какие-то движения по малым рекам. Вскрытие и ледоходы на больших реках мы, конечно, ждём во второй декаде апреля".

По данным МЧС, с 2013 по 2015 годы подтопления территорий вообще не фиксировалось, но вездеходы и лодки всё равно всегда наготове.

В городе лодки наверное не понадобятся, но учитывая то, что температура планомерно идёт в плюс, резиновые сапоги могут пригодиться, потому что гигантские лужи в обычной обуви без потерь не преодолеть.

Если говорить о краевом центре, то по прогнозам к середине месяца снег должен сойти. За чертой города несколько дольше.