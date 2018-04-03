АЗС в Мысах назвали лучшей заправкой России
В окрестностях села Мысы эксперты специализированного столичного журнала «Современная АЗС» отыскали лучшую заправку России. Это был их собственный конкурс. Когда информация распространилась по интернету, «Вести» решили своими глазами посмотреть на чудо-АЗС.
Утро Дмитрия начинается с приятного женского голоса. Звучит он, правда, из бензоколонки - зато несет с собой не только полезную информацию о выбранной марке топлива, но и желает доброго пути.
Дмитрий Потапов: "Очень удобное расположение, всегда по пути. Хорошее топливо, ну и постоянные акции".
Одна из таких - «Заправляйтесь на все 100%» - организована совместно со Сбербанком, впрочем, слоган выгодного предложения говорит сам за себя.
Наталья Соколова, заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка: "До 26 мая 2018 года автовладельцы получили уникальную возможность вернуть до 100% суммы чека бонусами «Спасибо» от Сбербанка при оплате покупки на АЗС по карте Сбербанка".
В Пермском крае 36 автозаправочных станций компании «Нефтехимпром», одна из них, возле Мысов, была признана лучшей в декабре 2017 года по версии журнала «Современная АЗС». Жюри конкурса отметили качество топлива, систему его подачи и контроль за управлением колонок.
Качество топлива подтверждено декларациями, паспортами качества и протоколами испытаний. Вся документация находится в открытом доступе для клиентов. На станции работает магазин и кафе. Дизайн выполнен в классическом европейском стиле. Пастельные оттенки сочетаются с акцентами фирменного красного цвета. Здесь же готовые блюда в дорогу и отдел с автомобильными аксессуарами.
Особое внимание на АЗС уделяют комфорту посетителей. Здесь можно выбрать горячий обед или выпечку и насладиться кофе или чаем на выбор, воспользоваться бесплатным wi-fi и зарядить телефон.
Деталь, которую наверняка отметят автоледи, - одноразовые перчатки на заправке не дадут запачкать руки. АЗС «Нефтехимпром» на своем пути выбирают и дальнобойщики. Для тех, кто заправляется оптом, действуют акции, но водители отмечают главное.
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