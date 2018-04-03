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«Бал прессы»: губернатор представил своего «двойника»

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Решетников и Наумов

В Пермском театре оперы и балета прошел «Бал прессы». Под эти названием объединились два традиционных конкурса журналистского мастерства -  «Выбор прессы» и Краевой творческий конкурс имени Гайдара. Теперь в одном мероприятии журналистское сообщество подводит итоги ушедшего уже 2017 года. В первом отделении награждают тех, о ком писали больше всего. Например, Василий Югов - многократный чемпион мировых олимпиад по физике, Александр Попов, спасший маленькую девочку из пожара.

Во второй части награждают уже самих журналистов. Это как раз Гайдаровская премия. Среди отмеченных жюри оказалась и наша коллега, культурный обозреватель «Вестей» Карина Бурьян.

Настоящий сюрприз для собравшихся сделал губернатор Максим Решетников, который вывел с собой на сцену актера Николая Наумова. В прессе давно подшучивали над их внешним сходством. И вот глава региона решил посмеяться вместе со всеми. Но после он уже всерьёз поблагодарил журналистов за их работу.

Максим Решетников, губернатор Пермского края, отметил: "В этом году существенно расширили состав премии, мы отмечаем людей, которые своим каждодневным трудом, своими реализациями не самых заметных проектов, но на самом деле они все очень заметные, двигают край вперед. Мне кажется, за прошедшее время нам действительно с вами многое удалось".

 

 

Метки: в Пермском крае, СМИ, Общество

Опубликовано: 03.04.2018 в 10:07 в рубрике - Вести Пермь

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