Пациентов эвакуировали «без шума и пыли»

Пациенты хирургического корпуса 9-й пермской медсанчасти написали собственное письмо в адрес главного врача с просьбой премировать медперсонал. На такой позитивной ноте там завершилась история с субботним возгоранием. В подвале из-за короткого замыкания загорелась проводка. Густой дым достал до седьмого этажа. 160 человек пришлось в срочном порядке эвакуировать.

Юрий Соломоник: "Все организовано вышли из палат и пошли в сторону коридора спускаться. Персонал, надо сказать, девочки очень грамотно работали, без суеты, без шума, без пыли. Мы даже благодарность написали медперсоналу за такую работу".

Елена Утемова, главный врач МСЧ №9 г. Перми: " Мне как администратору хочется сказать слова благодарности всему персоналу, которые своевременно эвакуировали пациентов, не допустили паники, что немаловажно. Действия были четкими и слаженными".