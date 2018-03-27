Навруз - персидский Новый год

В эти дни в мире отмечается один из самых древнейших народных праздников – Навруз, который символизирует начало нового года по солнечному календарю, олицетворяет пробуждение природы, гармонии и единства человека и окружающего его мира.

Так выглядит женская лезгинка - на Кавказе это один самых популярных девичьих танцев. Выступлением ансамбля «Эдельвейс» начинается празднование Навруза у пермских азербайджанцев.

Навруз - иначе «новый день» - означает пробуждение природы. По сути, это новый солнечный год, совсем скоро начнут распускаться листья, а деревья плодоносить.

Яшар Гурбанов, председатель региональной общественной организации «Содействие азербайджанцам Пермского края»: "На сегодняшний день в Азербайджане на государственном уровне отмечается, это наш национальный праздник. Это праздник мира, согласия, такой праздник, когда люди должны помириться, обиды простить".

Сегодня азербайджанцы - крупнейшая диаспора, проживающая на территории Пермского края. По официальным данным, она насчитывает более 5,5 тысяч человек.

Ирина Оборина, ведущий консультант отдела национальных и религиозных отношений департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края: "Сегодняшнее мероприятие внесёт свою значительную лепту в дело сохранения, развития и укрепления дружбы между народами Пермского края. С праздником вас, друзья!".

Мадар Ибрагимов приехал в Пермь почти 40 лет назад, сегодня считается «аксакалом», иначе - старейшиной, к кому прислушиваются особо.

Мадар Ибрагимов: "В этот праздник, если кто-то друг с другом не разговаривают, собирают людей, чтобы они разговаривали. Семьям, которые бедные, мы помогаем, чтобы они тоже радовались".

Отмечают Навруз две недели. Согласно легенде, в эти дни на землю спускаются ангелы, которые приносят людям добро, но заходят они лишь в тот дом, где царит мир и согласие.