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Вести Пермь. События недели

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События недели

За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 25 марта 2018 года.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 26.03.2018 в 09:36 в рубрике - Вести Пермь

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