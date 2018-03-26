Ямочный ремонт по-пермски

Несмотря на зимние морозы и снегопады, в Перми начали делать ямочный ремонт. Фотографии, зафиксировавшие сей факт, выложили в социальных сетях очевидцы. Как пишут, горячий асфальт кладут на улице Леонова. Прямо на мокрую дорогу.