Ямочный ремонт по-пермски
Несмотря на зимние морозы и снегопады, в Перми начали делать ямочный ремонт. Фотографии, зафиксировавшие сей факт, выложили в социальных сетях очевидцы. Как пишут, горячий асфальт кладут на улице Леонова. Прямо на мокрую дорогу.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вести Пермь. События недели
Жители Оверят написали коллективное заявление в прокуратуру
Жильцы не должны страдать из-за двойных квитанций
Пловцов со всего Прикамья собрал Чемпионат памяти Людмилы Моняковой
Новости культуры. Пермь 23.03.2018
Объявления в Сети бывают опасны
Зимняя спартакиада спортивных школ: финал по сноуборду
В Перми открылась ярмарка меда и конфитюра
В Прикамье растет число пьяных водителей
Ярмарка недвижимости: Выбери дом мечты
Добавить комментарий: