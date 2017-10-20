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Легенды пермского театра
В Перми стартовал проект «Легенды пермского театра». Первый концерт посвящен памяти Михаила Арнопольского. С 1986-го по 1997 года он был директором Пермского театра оперы и балета. И кстати, когда-то перенес в столицу Прикамья знаменитый конкурс балетного искусства «Арабеск». На сцене Большой симфонический оркестр и оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, звезды Большого театра, солисты Пермской оперы и Пермского балета. Режиссером и ведущим вечера выступил Владимир Васильев – знаменитый танцовщик и хореограф.
Владимир Васильев, народный артист СССР, советский и российский артист балета, балетмейстер: "Михаил Семенович – это пример для всех будущих директоров. И не только в театре Перми, а во всех театральных коллективах".
Следующий концерт проекта состоится 26 ноября.
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