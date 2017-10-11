Во глубине уральских руд
Специализированная выставка современных технологий, оборудования и спецтехники для добычи и обогащения руд и минералов "Рудник-2017" работает в Перми. Всего 130 участников, 6 стран, более 3 тысяч специалистов. Задача форума – помочь будущим партнерам найти друг друга. Потребности самые разные – от крупных поставок горно-шахтного оборудования до оказания мелких услуг на поверхности.
Здесь каждый готов показать товар лицом. Но как ни крути, экспозиция выставки «Рудник-2017» все-таки больше предназначена для специалистов, которые точно знают, что им нужно. Так что это скорее повод для знакомства и будущего сотрудничества. Желание заказчика здесь закон.
Всего 130 участников, 6 стран мира. В специализированной выставке, посвященной горному оборудованию в Перми, принимают участие более 3 тысяч специалистов. И главная задача такого форума - помочь будущим партнерам найти друг друга.
Не удивительно, что один из ведущих мировых производителей хлористого калия - компания «Уралкалий» - сегодня один из партнеров выставки. Здесь в первую очередь заинтересованы в поиске надежных подрядчиков и поставщиков.
Шахтные машины и оборудование даже внешне отличаются от того, что используют на поверхности. К ним предъявляют совершенно особые требования. В первую очередь по габаритам и надежности. Здесь каждая деталь должна быть функциональной.
Для того чтобы донести основные принципы закупок компании, на выставке даже проводится отдельная встреча с потенциальными поставщиками и подрядчиками. Потребности самые разные - от крупных поставок горно-шахтного оборудования до оказания мелких услуг на поверхности. Партнеры должны соответствовать ряду условий.
Александр Кульбицкий, директор по закупкам ПАО «Уралкалий»: "Мы не можем позволить себе экспериментировать, это не значит, что мы кроме крупных игроков на рынке никого не ждем, наоборот мы ждем. Но первое - нужно очень трезво оценивать свои возможности. Второе - нужно соответствовать очень серьезным требованиям квалификационным".
Деловая программа выставки расписана на три дня вперед. Есть возможность здесь же провести прямые бизнес-переговоры. И как результат - новые взаимовыгодные контракты.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Участок Березники-Соликамск - дорога на перспективу
Без тормозов: Инспекторы ГИБДД проверили пермские автобусы
«Le Portel» победил «ПАРМУ» в двухматчевом противостоянии
Взрыв газа в Еловском районе: погибли два человека
Неизвестные обстреляли пассажирский автобус
Судебные приставы арестовали такси
Пермская краевая филармония открыла 82-й концертный сезон
М и Ж: гендерная диспропорция
Сколько стоит форум устроить
На альтернативную службу - в театр
Добавить комментарий: