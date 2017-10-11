Во глубине уральских руд

Специализированная выставка современных технологий, оборудования и спецтехники для добычи и обогащения руд и минералов "Рудник-2017" работает в Перми. Всего 130 участников, 6 стран, более 3 тысяч специалистов. Задача форума – помочь будущим партнерам найти друг друга. Потребности самые разные – от крупных поставок горно-шахтного оборудования до оказания мелких услуг на поверхности.

Здесь каждый готов показать товар лицом. Но как ни крути, экспозиция выставки «Рудник-2017» все-таки больше предназначена для специалистов, которые точно знают, что им нужно. Так что это скорее повод для знакомства и будущего сотрудничества. Желание заказчика здесь закон.

Всего 130 участников, 6 стран мира. В специализированной выставке, посвященной горному оборудованию в Перми, принимают участие более 3 тысяч специалистов. И главная задача такого форума - помочь будущим партнерам найти друг друга.

Не удивительно, что один из ведущих мировых производителей хлористого калия - компания «Уралкалий» - сегодня один из партнеров выставки. Здесь в первую очередь заинтересованы в поиске надежных подрядчиков и поставщиков.

Шахтные машины и оборудование даже внешне отличаются от того, что используют на поверхности. К ним предъявляют совершенно особые требования. В первую очередь по габаритам и надежности. Здесь каждая деталь должна быть функциональной.

Для того чтобы донести основные принципы закупок компании, на выставке даже проводится отдельная встреча с потенциальными поставщиками и подрядчиками. Потребности самые разные - от крупных поставок горно-шахтного оборудования до оказания мелких услуг на поверхности. Партнеры должны соответствовать ряду условий.

Александр Кульбицкий, директор по закупкам ПАО «Уралкалий»: "Мы не можем позволить себе экспериментировать, это не значит, что мы кроме крупных игроков на рынке никого не ждем, наоборот мы ждем. Но первое - нужно очень трезво оценивать свои возможности. Второе - нужно соответствовать очень серьезным требованиям квалификационным".

Деловая программа выставки расписана на три дня вперед. Есть возможность здесь же провести прямые бизнес-переговоры. И как результат - новые взаимовыгодные контракты.