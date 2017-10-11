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На Северной дамбе отремонтируют тротуар

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Северная дамба

В Перми озвучили сроки окончания ремонта на Северной дамбе. Здесь прошла инспекция. Качество работ оценивал глава Перми. 

Новые трамвайные пути на Северной дамбе сварены без швов - трамваи едут "как по маслу". Новый асфальт оценили и автомобилисты.

Планы по ремонту дамбы на этот год практически выполнены. С проверкой здесь побывал глава города Дмитрий Самойлов. Торопят подрядчика, ведь осталось только, чтобы пешеходы были довольны.

проверка

В остальном претензий нет. Ни по качеству, ни по срокам. 1 августа запустили автомобильное движение, 1 сентября - трамваи и троллейбусы. На следующий год остались мелочи -  работы, связанные с озеленением, с компенсационными посадками, наведением "марафета".

Северная дамба - один из двух главных дорожных объектов 2017 года. Второй - развязка улицы Героев Хасана с Транссибом. Здесь уже понятно, как будет выглядеть новая эстакада, в данный момент переносят коммуникации, чтобы в 2018-м расширить улицу до 6 полос.

Дорога на Чусовской водозабор - последний объект сезона 2017, в данный момент готова на 70 процентов, подрядчик обещает сдать до конца месяца, а возможно получится еще и раньше.

Готовых, отремонтированных капитально - 18 объектов. Спешилова, Бульвар Гагарина, Промышленная, шоссе Космонавтов. Последняя еще и с прилегающими тротуарами.

В этом году, как и в прошлом, по заказу администрации Перми отремонтировано почти миллион квадратных метров дорог. Сезон 2018 может побить рекорд.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Не будем зацикливаться на круглых цифрах, а будем работать по тем дорогам, по которым нас просят жители города, и по которым уже давно назрела необходимость. Этот перечень составлен, будем его выставлять, в том числе для выражения точки зрения жителей города Перми".

В список попали, например, улица Строителей и улица Революции. Последнюю ждет расширение. Что до проверки на Северной дамбе, было заявлено - один тротуар будет сделан до конца следующей недели.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.10.2017 в 11:19 в рубрике - Вести Пермь

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