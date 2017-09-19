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На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП

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При столкновении двух автомобилей на трассе Пермь-Екатеринбург погиб 40-летний мужчина. ДТП произошло 17 сентября. Автомобиль ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ-3302. 40-летний пассажир легковушки погиб. Автомобилем, выехавшим на встречку, управлял 46-летний житель Свердловской области. И он, и водитель ГАЗа госпитализированы с различными травмами. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Метки: в Пермском крае, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 19.09.2017 в 14:33 в рубрике - Вести Пермь

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