«Триумф обмана»: как пермяки остались без квартир и денег

«Триумф обмана» - так называют недостроенный в Индустриальном районе жилой комплекс, за квартиры в котором заплатили более тысячи пермяков. Цена, правда, была ниже рыночной, но при покупке это никого не смутило. В итоге ни квартир, ни денег. А ответственность, причем по закону, лежит на покупателях, поскольку они члены ЖСК. Почему?

По мнению экспертов, застройщик - строительная компания «Классик» - сразу пошёл по пути обмана, правда, неочевидного: покупатели квартир в этих домах - не участники долевого строительства, а члены жилищно-строительного кооператива. По сути, они являются инвесторами. А застройщик - только подрядчиком, пусть и генеральным. И если дольщики могут ссылаться на 214-й федеральный закон и имеют хоть какие-то гарантии, члены ЖСК сами несут ответственность за результат. Но ведь первые дома в этом квартале построили - говорят люди. Плюс понадеялись на чиновников, которые выдавали разрешительные документы.

Недостроенными остались 5 секций жилого комплекса. При этом за каждую из квартир люди заплатили стоимость, пусть и ниже среднерыночной, но в полном объёме. По факту - деньги оказались у подрядчика и, по мнению членов ЖСК, были выведены, работы не выполнены, а отвечают за всё сами пайщики.

Если «Триумф. Квартал 2» постоянно на слуху, всеми забытыми оказались члены ЖСК «Дом на Норильской». Его также строила компания «Классик», работы начались довольно бодро. Сейчас стройматериалы вывозят с площадки, говорят пайщики, сваи стоят в воде, а вход никак не охраняется. При этом на руках у пайщиков минимум документов. Люди начинают штурмовать офис продаж, который переехал с улицы Ленина на Усольскую. Однако секретарь отключает телефон, а сотрудники разбегаются - им нечего сказать.



Зато обманутым людям есть что сказать - плакатов на митинге было не менее сотни. Одна из надписей перекликалась с названием шествия «Бессмертный полк» - участники митинга назвали себя полком бездомным. Поддержать их приехали покупатели квартир в других жилых комплексах - «Пермские высоты» и «Живаго», которые также начинала возводить, а затем бросила стройку компания «Классик».

Эксперты назвали ситуацию грядущим социальным взрывом, ведь без квартир и без денег рискуют остаться полторы тысячи человек. К чему готовиться, не знали и полицейские - здесь работают десятки правоохранителей, которых привезли на двух автобусах.

Эта площадка была выбрана не случайно - в Арбитражном суде прошли слушания по признанию банкротами ЖСК «Триумф. Квартал 2» и «Триумф. Квартал 2, вторая очередь». Люди с такой постановкой вопроса не согласны, ведь тогда завершить строительство станет делом почти нереальным. Нужно искать другой выход.

Прогнозы юристов пессимистичные.

Станислав Шестаков, юрист: "Либо создание ЖСК и достройка объекта опять же за счёт самих граждан с выплатой дополнительных средств, скорей всего, сопоставимых с уже выплаченной суммой. Либо продажа того, что есть у ЖСК, и распределение этих денег".

Однако пока взаимопонимания нет даже внутри самого ЖСК: коллектив раздирают внутренние конфликты. А между тем, по закону, обязательства по достройке лежат исключительно на плечах членов кооператива.