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Кросс нации: Бег объединяет всех
В Перми началась регистрация на Всероссийский день бега "Кросс Нации", который в Пермском крае пройдёт уже в 11-й раз. 16 сентября одновременный старт будет дан в Перми, Соликамске, Чусовом, Лысьве, а также Чернушинском, Верещагинском, Красновишерском, Кудымкарском, Осинском, Горнозаводском и Александровском районах. Ожидается участие 14 тысяч человек. В Перми начало забегов в 12.00 часов, по знакомому маршруту - от ДК Солдатова по Тихому Компросу, на участке от Белинского до Чкалова. Предлагаемые дистанции в 1000, 2000 и 4000 километров. Любой активный гражданин, будь ему 7 или 70 лет, сможет выбрать дистанцию по силам. Участие бесплатное, но нужна регистрация. От несовершеннолетних просят справку от врача, от остальных - письменное подтверждение ответственности за собственное здоровье. Заявиться на кросс можно на сайте краевого Минспорта sport.permkrai.ru или очно, в течение этой недели во Дворце Спорта «Орлёнок» с 14.00 до 19.00 часов.
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