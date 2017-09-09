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← Почти как в Австрии: В Перми открыли Венский фестиваль музыкальных фильмов

Владимир Путин: «Пермь - крупнейший экономический кластер»

Путин

Президент РФ Владимир Путин  в рамках рабочего визита в Пермь провел встречу с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края.

Перед началом совещания главе государства показали лучшее из того, что сегодня здесь создают при помощи IT-технологий. Президенту показали, в частности, музейные мультимедийные экспонаты и робота, который может заполнять документы и принимать платежи. Главе государства рассказали об идее публичного Wi-Fi, который уже работает в центре Москвы и Санкт-Петербурга, а также о разработанном в Перми программном обеспечении для анализа госзакупок и системе блокчейн для организации тендеров. С помощью этой современной технологии предлагается ускорить и автоматизировать процесс и объединить его участников.

Путин и Решетников

 

После на совещании Владимир Путин подчеркнул, что развитие высоких технологий, в том числе и информационных, является частью плана развития цифровой экономики.

Пермский край уже занял свое место во главе этого вектора, следует продолжать это направление, говорил глава государства уже на встрече с руководителем региона Максимом Решетниковым. 

Владимир Путин

  «Пермь - это особое место, это такой крупнейший кластер экономический - промышленность, химия, нефтехимия, чего здесь только нет, металлургическая промышленность, сейчас вы видите, как активно у вас развиваются IT- технологии, интересные, профессиональные люди там быстро двигаются  вперёд, здесь есть чем заниматься", - подчеркнул  Владимир Путин, президент России.

Метки: в Перми, Власть, в России

Опубликовано: 09.09.2017 в 08:05 в рубрике - Вести Пермь

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