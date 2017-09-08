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← Кросс нации: на забег выйдут тысячи пермяков

Почти как в Австрии: В Перми открыли Венский фестиваль музыкальных фильмов

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венский фестиваль

В Перми проходит Венский фестиваль музыкальных фильмов.

Новогодний концерт венского филармонического оркестра, по словам организаторов фестиваля, самое  дорогое и красивое представление всех времен и народов, ежегодно 1  января в столицу Австрии на него съезжаются аристократы со всей Европы. Посмотреть этот концерт удалось и пермякам, запись транслировали на Соборной площади.

 Посмотреть мировые музыкальные шедевры на Соборной площади может абсолютно каждый бесплатно, уже установили шатер, который вмещает более 300 человек. В пятницу и субботу на этом экране будут транслировать музыкальные фильмы.

фестиваль

В течение трех вечеров под открытым небом на Соборной площади пермяки и гости города могут посмотреть  музыкальные кинофильмы и  познакомиться с исполнителями мирового уровня. Венский фестиваль музыкальных фильмов был впервые организован в 1991 году. Изначально фестиваль проходил только в Вене, но со временем вышел за пределы Австрии. На данный момент это масштабное мероприятие проходит в Нью-Йорке, Токио, Екатеринбурге и вот теперь в Перми в рамках большого летнего фестиваля "Пермский период.Новое время".

В столице  Прикамья Венский фестиваль музыкальных фильмов открылся концертом Пермского губернского оркестра - в их исполнении прозвучала музыка австрийских композиторов. Концерт живой музыки на Соборной площади состоится и 8 сентября в 18:30, а затем зрителям представят фильм-оперу ««Иисус Христос суперзвезда» и фильм-концерт о современном дуэте виолончелистов из Хорватии. Молодые люди создают кавер-версии известных песен и композиций, собирая миллионы просмотров в интернете.

В субботу в программе фестиваля показ фильма-оперы «Риголетто» с Лучано Паваротти в образе Герцога Мантуанского и фильм- концерт «Три звезды в Вене».

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, Культура, в России

Опубликовано: 08.09.2017 в 17:41 в рубрике - Вести Пермь

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