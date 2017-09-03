Все бегут!
Участники Пермского марафона на финише получат медали с уникальной символикой. Награды в Пермском зверином стиле создал скульптор Рустам Исмагилов.
Рустам Исмагилов, скульптор: "Моей основной задачей было – сделать так, чтобы медаль отличалась от медали любого другого города. Она должна быть самобытной, запоминающейся, должна отражать образ Перми и края. В данной медали использован календарь охотников коми-пермяков".
На Пермский международный марафон заявились спортсмены из разных стран - Кении, Германии, Казахстана. Забег стартует 3 сентября в 9:00. В это время побегут спортсмены, заявившиеся на дистанции 42, 21 и 10 км. Трасса пройдет по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту. Те, кто решится на самую длинную дистанцию, должны будут преодолеть четыре круга. Массовый забег на три километра стартует в 13:00.
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