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← Специальный репортаж: «Русский мир» в Чайковском

Все бегут!

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Участники Пермского марафона на финише получат медали с уникальной символикой. Награды в Пермском зверином стиле создал скульптор Рустам Исмагилов. 

Рустам Исмагилов, скульптор: "Моей основной задачей было – сделать так, чтобы медаль отличалась от медали любого другого города. Она должна быть самобытной, запоминающейся, должна отражать образ Перми и края. В данной медали использован календарь охотников коми-пермяков".

На Пермский международный марафон заявились спортсмены из разных стран - Кении, Германии, Казахстана. Забег стартует 3 сентября в 9:00. В это время побегут спортсмены, заявившиеся на дистанции 42, 21 и 10 км. Трасса пройдет по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту. Те, кто решится на самую длинную дистанцию, должны будут преодолеть четыре круга. Массовый забег на три километра стартует в 13:00.

 

 

Метки: в Перми, Общество, Спорт, в России

Опубликовано: 03.09.2017 в 07:15 в рубрике - Вести Пермь

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← Специальный репортаж: «Русский мир» в Чайковском

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