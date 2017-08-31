Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермь внутри стеклянного шара

Школьники нашли гильзу от артиллерийского снаряда

смотреть видео

гильза

Школьники в селе Перемское нашли гильзу от артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Подобные находки встречаются там довольно часто. Пришлось даже переместить артефакты в местный музей – им места уже не хватает. Кто поможет?

Уголок русской избы в школьном музее - на небольшом пространстве соседствуют самые разные экспонаты. Бережно собирает всё учитель биологии Вера Лаврова. Она же утверждает – экспонаты в Перемском буквально под ногами на каждом шагу.

Вот дом, где когда-то находилось кладбище, место на котором, по старинным поверьям, нужно было оплатить. И каждый год во время посадки картошки здесь находят старинные монеты. 

А это самая свежая находка из соседней деревни Адамово – гильза от снаряда. Её происхождение Вера Ивановна с учеником выясняла опытным путём: сначала предположили, что это трофей с фронта, потом, положив его в вещмешок, решили, что нести его многие километры было бы неудобно. Затем специалист-оружейник подсказал – это гильза немецкого снаряда от пушки 75 калибра, которую привезли, чтобы переплавить.

Вера Лаврова, учитель биологии Перемской общеобразовательной школы: "Теперь нам надо найти человека, который действительно подтвердил бы, что да, на металлургический завод привозили вот этот металлолом".

За помощью Вера Лаврова обратилась к депутату краевого парламента Валентину Костылеву. Увлечённый краевед мечтает показать регион и своим ребятам. Экскурсия для ребят станет подарком к новому учебному году. Кроме того, с профессиональными подсказками в школьный музей приедет специалист, который организует современные выставки для нефтяников.

 

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 31.08.2017 в 09:43 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермь внутри стеклянного шара

В Перми прошла первая Тату-Битва

Театральный сезон откроет балет на все времена

Тысячи лет назад в Березниках жили пещерные львы

Что пожнём?

Валерия Васнецова завоевала «бронзу» в гонке преследования

4 года за растрату 10 миллионов

Когда в Перми решат проблему «бутылочного горлышка»?

В Кизеле река окрасилась в ядовитый цвет

В Перми прошел финал молодежного фестиваля «Стритбаскет-2017»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермь внутри стеклянного шара

Обратите внимание

в Перми

Школьники нашли гильзу от артиллерийского снаряда

Экспонаты в Перемском буквально под ногами на каждом шагу.
смотреть видео читать31.08.2017 в 09:43
Метки: в Перми, Общество

Пермь внутри стеклянного шара

Пермский фотограф публикует фотографии, на которых здания, памятники, теплоходы находятся словно внутри стеклянного шара.
смотреть видео читать30.08.2017 в 18:08
Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми прошла первая Тату-Битва

Семь часов было у мастеров тату на создание художественного шедевра на теле.
смотреть видео читать30.08.2017 в 17:50
Метки: в Перми, Культура, Общество

Театральный сезон откроет балет на все времена

«Лебединое озеро» в театре можно будет увидеть 30 и 31 августа.
смотреть видео читать30.08.2017 в 17:32
Метки: в Перми, Культура, Общество

Тысячи лет назад в Березниках жили пещерные львы

Пещерные львы были крупнее современных львов и у них не было гривы.
смотреть видео читать30.08.2017 в 17:13
Метки: в Перми, Общество

в России

Женская сборная России по футболу завоевала «бронзу» Универсиады

Два из забитых мячей на счету бомбардира пермского клуба «Звезда-2005» Екатерины Пантюхиной.
смотреть видео читать30.08.2017 в 12:08
Метки: в России, В мире, Спорт

В Березниках нашли зуб пещерного льва

Ученые надеются подтвердить, что на территории Верхнекамья около 60 тыс. лет назад обитали львы.
читать29.08.2017 в 17:55
Метки: в Пермском крае, в России, Общество

Подземный город утратил статус гостайны

Секретный подземный город связи у соседей-свердловчан утратил статус гостайны, хотя до сих пор исправно продолжает обслуживать весь Урал.
смотреть видео читать28.08.2017 в 16:33
Метки: в Пермском крае, в России, Общество

Пермяки отправятся на Чемпионат мира по пейнтболу

Пермская команда «Файтер Кидз» стала победителем Первенства России.
смотреть видео читать25.08.2017 в 17:11
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Чемпионат России по хоккею на траве: пермячки третьи

В Москве прошли матчи второго тура чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд высшей лиги.
смотреть видео читать25.08.2017 в 16:32
Метки: в Перми, в России, Спорт
Лента новостей RSS каналы

Школьники нашли гильзу от артиллерийского снарядаШкольники нашли гильзу от артиллерийского снаряда

Вечная стройка: к 1 сентября школа в Сёйве вновь не готоваВечная стройка: к 1 сентября школа в Сёйве вновь не готова

Пермь внутри стеклянного шараПермь внутри стеклянного шара

В Перми прошла первая Тату-БитваВ Перми прошла первая Тату-Битва

Театральный сезон откроет балет на все временаТеатральный сезон откроет балет на все времена

Тысячи лет назад в Березниках жили пещерные львыТысячи лет назад в Березниках жили пещерные львы

Восток - дело тонкоеВосток - дело тонкое

В Прикамье подвели итоги операции «Лес»В Прикамье подвели итоги операции «Лес»

Что пожнём?Что пожнём?

Президенту ПГНИУ Владимиру Маланину - 75 летПрезиденту ПГНИУ Владимиру Маланину - 75 лет

Валерия Васнецова завоевала «бронзу» в гонке преследованияВалерия Васнецова завоевала «бронзу» в гонке преследования

«Маслозавод Нытвенский» уничтожил испорченные корма«Маслозавод Нытвенский» уничтожил испорченные корма

Россельхознадзор проверил погрузку охотничьего трофеяРоссельхознадзор проверил погрузку охотничьего трофея

В Прикамье производили опасное молокоВ Прикамье производили опасное молоко

4 года за растрату 10 миллионов4 года за растрату 10 миллионов

Когда в Перми решат проблему «бутылочного горлышка»?Когда в Перми решат проблему «бутылочного горлышка»?

В Кизеле река окрасилась в ядовитый цветВ Кизеле река окрасилась в ядовитый цвет

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: Азербайджанская культураВОВРЕМЯ. ПРО Народ: Азербайджанская культура

В Перми прошел финал молодежного фестиваля «Стритбаскет-2017»В Перми прошел финал молодежного фестиваля «Стритбаскет-2017»

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Женская сборная России по футболу завоевала «бронзу» УниверсиадыЖенская сборная России по футболу завоевала «бронзу» Универсиады

Яма на дороге: Когда высохнет «Куйбышевское озеро»?Яма на дороге: Когда высохнет «Куйбышевское озеро»?

Не упусти шанс - стань звездой футболаНе упусти шанс - стань звездой футбола

Большая стройка в Нытве «сдулась»Большая стройка в Нытве «сдулась»

Будущая стройка подарила учёным древние артефактыБудущая стройка подарила учёным древние артефакты

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru