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В центре Перми вспыхнул автомобиль
На многолюдной улице Борчанинова в Перми напротив кафе "Софья" вспыхнул и загорелся автомобиль. Как говорят очевидцы, которые сделали видео, изначально пламя неожиданно появилось под капотом, потом был слышен хлопок, а затем моментально стал распространяться по всей машине. Внутри, к счастью, никого не было. В итоге транспортное средство оказалось уничтожено буквально за считанные секунды. Никто из прохожих не пострадал. К счастью, рядом с пожаром в парковочном кармане не оказалось других машин. Поэтому от огня пострадала только эта. Приехавшие на место ЧП сотрудники МЧС оцепили часть дороги и потушили остатки пламени. Предварительная причина возгорания – техническая неисправность.
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