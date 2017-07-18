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← В Прикамье замечено большое количество ядовитых змей

Пермьстат опубликовал данные о стоимости продуктовой корзины в Перми

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Минимальную продуктовую корзину в Прикамье оценили в 4 217 рублей. Данные публикует Пермьстат. С начала года сумма выросла более, чем на 18 процентов. По стоимости продуктовой корзины регион на втором месте в Приволжском округе, дороже только в Самарской области (4265 рублей). Самая дешевая корзина – в Саратовской области (3529 рублей).

Метки: в Перми, Деньги

Опубликовано: 18.07.2017 в 15:03 в рубрике - Вести Пермь

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