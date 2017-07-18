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Этим летом в центре Перми можно покататься на коньках
На городской эспланаде для всех желающих открылся каток с искусственным льдом. Любителей зимнего активити обещают пускать на него бесплатно весь световой день. Конкретнее до 4.00 утра. При этом работает прокат коньков.
На улице около +22 градусов, а на летнем катке… тоже, это место не для страждущих прохлады в летний день, а все потому что лед не требует охлаждения, он искусственный.
Выглядит это как большой пазл. Все покрытие будто составлено из небольших кусочков. Такой искусственный лед не заливают - перед открытием его необходимо помыть.
График работы - с 10.00 утра и до 4.00 часов ночи. Сюда не пустят только пьяных и с алкогольными напитками. Всем остальным вход разрешен. Организаторы говорят, для тех, кто в первый раз встает на лед здесь идеальные условия. Дети, судя по всему, в восторге, уходить не хотят.
Проработает летний каток на эспланаде перед зданием Законодательного собрания края до 17 сентября.
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