Этим летом в центре Перми можно покататься на коньках

На городской эспланаде для всех желающих открылся каток с искусственным льдом. Любителей зимнего активити обещают пускать на него бесплатно весь световой день. Конкретнее до 4.00 утра. При этом работает прокат коньков.

На улице около +22 градусов, а на летнем катке… тоже, это место не для страждущих прохлады в летний день, а все потому что лед не требует охлаждения, он искусственный.

Выглядит это как большой пазл. Все покрытие будто составлено из небольших кусочков. Такой искусственный лед не заливают - перед открытием его необходимо помыть.

График работы - с 10.00 утра и до 4.00 часов ночи. Сюда не пустят только пьяных и с алкогольными напитками. Всем остальным вход разрешен. Организаторы говорят, для тех, кто в первый раз встает на лед здесь идеальные условия. Дети, судя по всему, в восторге, уходить не хотят.

Проработает летний каток на эспланаде перед зданием Законодательного собрания края до 17 сентября.