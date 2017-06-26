26 июня Юбилей конструктора Павла Соловьева

Сегодня - в день столетия выдающего пермского конструктора авиадвигателестроения Павла Александровича Соловьева - в Прикамья стартует череда юбилейных мероприятий.

Днем состоялся митинг, возложение цветов к памятнику Соловьева, а у здания Театр-Театр открылась выставка, посвящённая конструктору.

Юбилейные события будут проходить в течение всей недели, и не только в Перми. Так, завтра в московском аэропорту Внуково самолёту ТУ-204-300 Президентского лётного отряда будет присвоено имя выдающегося конструктора Павла Соловьева.29 июня в Перми пройдёт Всероссийская научно-техническая конференция, а в субботу на городской эспланаде состоится общегородская программа, которая включает: экспозицию пермских авиационных двигателей, в том числе и знаменитый ПД-14 в специальном павильоне, пролёт самолётов МИГ-31 над эспланадой и концерт с участием Петра Дранги, групп "Премьер-министр" и “Scooter”.