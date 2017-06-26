ВОВРЕМЯ! Про народ
Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все чем живут народности, населяющие Пермский край.
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Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все чем живут народности, населяющие Пермский край.
Самый большой детский сад
В Дзержинском районе Перми состоялось торжественное открытие самого большого в городе детского сада «Конструктор успеха» на 360 мест.
|читать24.06.2017 в 17:29
Из песочницы - на беговелик
Беговелы, так называемые велосипеды без педалей, набирают в Перми всё большую популярность.
|смотреть видео читать23.06.2017 в 15:45
В Театре-Театре открылся Международный фестиваль современного искусства «Территория»
С 22 июня по 1 июля на Сцене-Молот и на большой сцене ТТ в рамках Территории пройдет второй сезон творческого образовательного проекта «Арт-Лаборатория».
|смотреть видео читать23.06.2017 в 15:24
Танцы, любовь и рок-н-ролл: премьера в театре «У Моста»
В театре «У моста» круглые сутки актеры танцуют и поют - 23 июня артисты сыграют для зрителей премьерный спектакль «Сваха» по пьесе Торнтона Уайлдера.
|смотреть видео читать23.06.2017 в 15:04
Пермский школьник отправится на международные олимпиады по географии
Ученик школы №146 Михаил Селюгин вошел в состав российской сборной, которая летом отправится на две международные олимпиады по географии.
|смотреть видео читать23.06.2017 в 14:43
Мы поедем, мы помчимся...
Лето – горячая пора для любителей всевозможных гонок. Обгонять другу друга можно самыми разными способами. И многие из них очень забавны!
|читать25.06.2017 в 17:32
Трудная жена Алена Свиридова
Алена Свиридова согласилась ответить на откровенные вопросы о личной жизни в программе «Жена. История любви» Киры Прошутинской.
|читать25.06.2017 в 13:10
«Месячник мигранта»: Знать основы
В июне открыТ «Месячник правовых знаний для мигранта». С нарушениями прав сталкиваются не только трудовые мигранты, но и те, для кого Пермский край стал официально местом жительства.
|читать25.06.2017 в 10:06
Екатерина Вилкова: «Муж мне разрешает буквально всё»
Екатерина Вилкова говорит, что никогда не проводит параллелей между собой и своими героинями. Так ли это?
|читать24.06.2017 в 13:25
Любовь в «мажорных» тонах
Сериал «Мажор» увлек телезрителей не только закрученным детективным сюжетом. Как складывались отношения между актерами на съемочной площадке?
|читать24.06.2017 в 09:45
Взгляд на патриотизм. Ток-шоу на пермском ТВ
«Месячник мигранта»: Знать основы
Екатерина Вилкова: «Муж мне разрешает буквально всё»
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В Театре-Театре открылся Международный фестиваль современного искусства «Территория»
Танцы, любовь и рок-н-ролл: премьера в театре «У Моста»
Пермский школьник отправится на международные олимпиады по географии
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В Прикамье клещи напали на 6796 человек
Девочку, пострадавшую на Фестивале хоров, выписали из больницы
В деревне Мостовой дотла сгорел двухэтажный дом
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