В Перми вспомнили героев прошлого и настоящего

У мемориала "Скорбящая" прошла церемония возложения венков и цветов, посвященная Дню памяти и скорби. Место ее проведения выбрано не случайно, ведь именно здесь находится и воинское кладбище, где покоятся останки 2223 бойцов и командиров Красной армии, умерших от ран в госпиталях города в годы Великой Отечественной войны.

Памятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны, проходят во всех районах города. Это и встречи с ветеранами и возложение цветов и венков к мемориалам. У мемориала Скорбящей матери церемония возложения прошла с утра, в ней приняли участие полицейские, сотрудники вооруженных сил, представители общественности, краевой и городской администрации. Сейчас сюда продолжают приезжать большие группы школьников, для них проводят экскурсии, рассказывают военную историю. После этого они отдают дань памяти тем, кто погиб в этой кровопролитной войне. Перед началом церемонии глава региона Максим Решетников вручил родителям погибшего бойца Росгвардии в Чеченской республике Орден Мужества.

Зиннат Кучукбаев, отец погибшего младшего сержанта Ильдуса Кучукбаева: "Он сам пошел в армию, он хотел служить. Служил в Свердловской области, после службы остался в полиции и через два года вернулся на срочную службу в военную часть. А потом попросился в Чечню".

В 18.30 на стадионе «Динамо» легкоатлеты организовали забег памяти. В 22.00 часа стартовала акция «Свеча памяти» на эспланаде. В это время пермские актеры читали письма, которые приходили с фронта. В конце мероприятия все присутствующие выстроились в надпись «клянемся помнить».