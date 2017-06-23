22 июня жизнь разделилась на до и после

«Если не за несколько дней, то за считанные недели мы разобьем врага». С такой уверенностью уходили на войну люди сразу после ее начала. Как бы ни было в итоге, а 22 июня 1941 года разделило их жизнь на до и после.

В свои 93 года Маргарита Никитина ни на возраст, ни на здоровье не жалуется. Четыре внука и восемь правнуков ее называют «железной бабушкой». Но при воспоминаниях о начале войны в глазах всегда стоят слезы.

Старший сержант отдельного полка связи всю войну, с 1941 по 1945 год прошла радистом. Она хорошо запомнила день, когда начиналась Великая Отечественная война.

Маргарита Никитина, ветеран ВОВ: "Ревела, упала и ревела, а потом повестка пришла в армию".

Те, кто не услышал сообщение Левитана по радио, смогли в этот же день прочитать о начале войны в газетах. В Горьковской библиотеке сохранился тот самый выпуск «Звезды».

Яна Араптанова, заведующий сектором краеведения «Краевой библиотеки им. А.М. Горького»: "Из Кизела была опубликована статья «Готовы встать в ряды защитников Отечества. Выходит статья «Патриоты» из города Кудымкара".

Одним из первых распоряжений исполкома Молотовского облсовета после начала войны было изъятие «радиоточкек» у населения. В государственном архиве сегодня хранятся сотни уникальных документов, с которых только снимают гриф секретности.

Игорь Киреев, и.о. директора государственного архива Пермского края: "Лиц, уклонившихся от исполнения этого решения, будут привлекать к уголовной ответственности по законам военного времени. Это представлен тот знаменитый приемник, который вещал о начале Великой Отечественной войны".

Для Перми дата 22 июня 1941 года важна не только потому, что началась самая страшная война в истории человечества. Все оборонные предприятия переходят на усиленный режим работы и начинают ковать главное оружие победы.

Уже 23 июня 1941 г. «Мотовилихинские заводы» начали работать круглосуточно. Сегодня в музее под открытым небом практически каждый экспонат имеет свою неповторимую историю.

Евгений Ашихмин, директор музея «Мотовилихинских заводов»: "Именно из такой пушки МЛ-20 были сделаны первые выстрелы по Германии".

В этот же день во многих городах Молотовской области проходят митинги с осуждением военного вторжения на территорию СССР. А уже 23 июня начинают работать призывные пункты.

Леонид Обухов, кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей истории России историко-политологического факультета ПГНИУ: "Вера широких масс в то, что мы если не за считанные дни, то за несколько недель разгромим фашистскую Германию, будем в Берлине".

Но самая страшная война в истории человечества закончилась победой только в мае 1945 года. О каждом ее дне до сих пор помнят ветераны с настоящим «железным» характером.