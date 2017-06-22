В Прикамье построят новый мост за 14 миллиардов

Важное для Прикамья событие. В присутствии министра транспорта России Максима Соколова накануне днем подписано концессионное соглашение о строительстве нового моста через реку Чусовая. Общий объем инвестиций в проект составит больше 14 миллиардов рублей. Большая часть - это средства федерального бюджета, 3 миллиарда вложит концессионер, остальное - краевая казна. Планируется, что новый мостовой переход будет построен к концу 2021 года.

Максим Решетников, и.о. губернатор Пермского края, отметил: "Этим проектом мы по большому счету заканчиваем инфраструктуру, которая связана с обходом города Перми. Это достройка Восточного обхода и расширение узкого моста через Чусовую, более того, это как строительство второй нитки моста, так и капитальный ремонт действующего моста. Платность мы будем вводить только для транзитного грузового транспорта, для всех жителей края, кто пользуется легковым транспортом и пассажирским сообщением, для них эта дорога должна быть бесплатной".

Также в администрации Пермского края прошло совещание по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Приволжского Федерального округа. В том году край уже получил 1 миллиард рублей. На эти деньги планируется отремонтировать 87 объектов. Средства выделяются на условиях софинансирования - 50 на 50. Было заявлено, что в рамках агломерации, включающей в себя Пермский, Добрянский и Краснокамский районы будут ликвидированы очаги аварийности, построены пешеходные переходы и отремонтированы участки дорог.

Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства: "Особое внимание, с учетом наших решений, мы уделим таким трассам, как Пермь-Ижевск, она в плачевном состоянии. Завтра я выдвигаюсь автомобилем с инспекцией до Екатеринбурга. И сам проверю состояние трассы. Безусловно, по самым приоритетным участкам мы их включим в программу ремонта текущего года и следующих годов".