Самый большой в Перми детский сад открылся в Дзержинском районе

В Дзержинском районе Перми открылся самый большой в городе детский сад на 360 мест. Новое дошкольное образовательное учреждение появилось по адресу Машинистов, 43а в трехэтажном кирпичном здании общей площадью более пяти тысяч квадратных метров. На открытии побывал глава региона Максим Решетников, который проинспектировал и другие важные для района объекты – отремонтированные дороги и строящуюся школу.

Проект по благоустройству своих дворов жильцы разработали сами. После обсуждения с властями он вошел в федеральный проект «Комфортная городская среда».

Надежда Новикова, председатель ТСЖ «Парковый»: "Хочется благоустройства и хорошей территории. То, что будет все меняться, хочется надеяться, что все будет хорошо".

Новое покрытие получают дороги не только во дворах. Завершается ремонт участков улиц Зои Космодемьянской и Барамзиной. Эти дороги были отремонтированы с привлечением федеральных средств - Пермь второй год подряд принимает участие в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Только в Дзержинском районе отремонтируют более 65 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми: "Обочины мы заканчиваем полностью фрезеровкой. На следующей улице, которую ремонтировали, обочины тоже сделали. Остается вывезти лишний грунт с газонов".

Новое лицо получит и школа №59. Здесь будет построен новый корпус, рассчитанный на тысячу мест, а учащиеся ориентированы на сферу энергетики.

А у малышей микрорайона Комсомольский новоселье уже сейчас. Открылся новый детский сад «Конструктор успеха» на 360 мест. Он разместился в трехэтажном здании, а вся территория занимает более 21 тысячи квадратных метров. Здесь оборудовано 14 групп для детей от 2 до 7 лет. Заниматься с ними будут по уникальной образовательной концепции.

Надежда Голиней, директор МАДОУ «Детский сад «Конструктор успеха»: "Это совершенно разноплановая деятельность, начиная от конструирования, заканчивая гончарным делом и художественным творчеством, и швейные мастерские будут присутствовать".

Кроме того, в садике ждут детей и с ограниченными возможностями. В планах краевых властей до 2019 года построить 17 детских садов.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Вопрос по обеспечению детскими садами детей с 3 лет решен. Но в ряде случаев он решен за счет групп краткосрочного пребывания. И в этих местах мы будем продолжать строить".

«Конструктор успеха» стал самым большим дошкольным учреждением в городе, что позволило снять проблему доступности дошкольного образования на правобережье Дзержинского района.

Свой конструктор успеха собрали и на предприятии «Норд-Пак». Это одно из крупнейших в России предприятий по производству пластиковых укупорочных устройств. 7 производственных линий выпускают в год около 800 млн колпачков. Потребители - ведущие производители из 15 стран мира.

А двор на Парковом начнут преображать уже 1 июля. Уже в августе здесь смогут отдыхать взрослые и играть дети.