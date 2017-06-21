В музее PERMM состоялась творческая встреча с известной финской художницей Каариной Кайкконен. Это звезда мирового современного искусства, наибольшую известность которой принесли паблик-арт проекты. Каарина – автор многочисленных инсталляций, выполненных из предметов одежды. Художник использует все предметы мужского, женского и детского гардероба: рубашки, куртки, платья. Как называют их эксперты, «Одёжные» инсталляции выставлялись во многих городах мира: Хельсинки, Осло, Копенгагене, Венеции, Риме, Париже, Нью-Йорке, Токио, Санкт - Петербурге и других крупных городах.

Каариной Кайкконен, художница (Хельсенки): "Я предпочитаю работать с верхней одеждой, потому что я хочу, чтобы это была одежда, в которой бьется сердце, потому что моя идея в том, что с этой вещью ко мне переходит энергия, и у каждой рубашки своя история".

В Перми Каарина провела несколько дней, во время которых исследовала наш город. И быть может в скором времени в нашем городе появится её всемирно известные инсталляции из одежды. Причём в этом случае художница хотела бы, чтобы предметы одежды были исключительно от пермяков.