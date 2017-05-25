Последний звонок как передышка перед ЕГЭ

В Перми прошли гулянья в честь «Последнего звонка». Школы закончили 9 тысяч 9-классников и 4 тысячи 11-классников. С утра прошли традиционные торжественные линейки. Некоторые отмечали завершение учебы на коньках.

Даже весьма переменчивая погода не омрачила праздничный день выпускников. Прогулка по набережной - традиционный маршрут школьников в день последнего звонка. От холодного ветра согреваются не горячительным, а хорошей компанией и шутками.

После прогулки самое время для развлекательной программы. Конкурсы, выступления артистов, танцевальный флешмоб и дискотеку подготовили в трех городских парках - Чехова, Счастье есть и Миндовского. Со школой расставаться грустно, признаются ребята, но дальше учиться еще интереснее.

Прогулками этот день не ограничился. Были и те, кто решил выделиться. К примеру, ребята из 5-й гимназии отправились всем классом на каток. Эту оригинальную идею предложили родители, а дети поддержали.

Ксения Рубико и Нина Боровых: "Маме одноклассника пришла идея, мы все и решили прийти. Мы с классом редко куда ходим и решили Последний звонок отпраздновать здесь. Сблизиться, пообщаться".

Утро выпускники провели в стенах родных школ. Там прошли торжественные линейки, звучали добрые слова учителям. Ребята фотографировались, загадывали желания и выпускали воздушные шары в небо. И если школьники больше волновались, то родители не скрывали грустных эмоций.

Марина Барова: "Конечно, печально отпускать ребенка и смотреть, что он взрослеет и становится совсем большой. Хочется, чтобы он всегда был маленьким".

Праздник праздником, но экзамены никто не отменял. Уже завтра ребята сядут за учебники, ведь в понедельник им предстоит написать ЕГЭ по литературе и информатике.