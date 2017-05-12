В горах Абхазии сотрудники МЧС спасли пермских туристов-экстремалов

В горах Абхазии успешно завершена сложная операция по спасению туристов из Перми, которых внезапное наводнение застало врасплох в Хашупсинском каньоне. Экстремалы в это время шли по руслу горной реки и в одну минуту оказались полностью в воде.

Спасательная операция длилась всю ночь. Сотрудники МЧС спустились в 20-метровый каньон на альпинистском снаряжении, затем при помощи страховочных веревок пострадавших подняли наверх.

Евгений Сырвачев, пострадавший: "В какой-то момент, дойдя до отворота очередного, заглянув туда, поняли, что дальше идти уже невозможно, что там уже все перебьются".

ЧП произошло в Хашупсинском каньоне в 5 км от побережья Черного моря. Река Хашупсе то бурная, а то совсем пересыхает. В тот день шли дожди.

Мизан Ломия, руководитель пресс-службы МЧС Абхазии: «Резко поднявшийся уровень воды не позволил перейти реку вброд, двоим удалось выбраться на прибрежную скалу и отправиться за подмогой, а пятерым пришлось дожидаться помощи в бурлящей воде, ухватившись за бревно».

Нестандартный отдых называется каньонинг, помимо впечатлений плюсом идут ушибы, и не дай Бог ещё что. Эти туристы тоже решили перейти горную реку вброд, но течение оказалось слишком сильным. Один из экстремалов запечатлел всё действие на экшн-камеру. В один момент оператор чуть не разбился о камни, а мощный поток за считанные секунды унес группу вглубь каньона.

Заслуженный тренер России по гребному слалому Андрей Рудаков знает всё о бурной воде. По его словам, для наших широт каньонинг - что-то запредельное, конечно, в Абхазии другой климат, но в горах всё ещё лежит снег.

Андрей Рудаков, заслуженный тренер России по гребному слалому: "Однозначно всегда вода, бегущая с гор, сейчас таяние активное снегов, даже если на солнышке плюс 20, вода будет плюс 5-10 от силы".

Экипировка - важный момент. Но, похоже, это правило никто не учёл. Туристическая группа шла, что называется, налегке. С собой у них не было спецснаряжения, только гидрокостюмы. Нештатной ситуации можно было избежать, если бы с собой они взяли спасательный конец Александрова.

Ко всему прочему в МЧС ничего не знали о маршруте следования. А это большая проблема - обнаружить подобную туристическую группу-невидимку. Это же касается любителей активного отдыха в Прикамье.