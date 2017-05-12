Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости телеканалов

← Проблемы с обучением чтению? Тогда почитаем собаке!

В горах Абхазии сотрудники МЧС спасли пермских туристов-экстремалов

Смотреть

Абхазия

В горах Абхазии успешно завершена сложная операция по спасению туристов из Перми, которых внезапное наводнение застало врасплох в Хашупсинском каньоне. Экстремалы в это время шли по руслу горной реки и в одну минуту оказались полностью в воде.

Спасательная операция длилась всю ночь. Сотрудники МЧС спустились в 20-метровый каньон на альпинистском снаряжении, затем при помощи страховочных веревок пострадавших подняли наверх.

Евгений Сырвачев, пострадавший: "В какой-то момент, дойдя до отворота очередного, заглянув туда, поняли, что дальше идти уже невозможно, что там уже все перебьются".

ЧП произошло в Хашупсинском каньоне в 5 км от побережья Черного моря. Река Хашупсе то бурная, а то совсем пересыхает. В тот день шли дожди.

Мизан Ломия, руководитель пресс-службы МЧС Абхазии: «Резко поднявшийся уровень воды не позволил перейти реку вброд, двоим удалось выбраться на прибрежную скалу и отправиться за подмогой, а пятерым пришлось дожидаться помощи в бурлящей воде, ухватившись за бревно».

вода

Нестандартный отдых называется каньонинг, помимо впечатлений плюсом идут ушибы, и не дай Бог ещё что. Эти туристы тоже решили перейти горную реку вброд, но течение оказалось слишком сильным. Один из экстремалов запечатлел всё действие на экшн-камеру. В один момент оператор чуть не разбился о камни, а мощный поток за считанные секунды унес группу вглубь каньона.

Заслуженный тренер России по гребному слалому Андрей Рудаков знает всё о бурной воде. По его словам, для наших широт каньонинг - что-то запредельное, конечно, в Абхазии другой климат, но в горах всё ещё лежит снег.

Андрей Рудаков, заслуженный тренер России по гребному слалому: "Однозначно всегда вода, бегущая с гор, сейчас таяние активное снегов, даже если на солнышке плюс 20, вода будет плюс 5-10 от силы".

Экипировка - важный момент. Но, похоже, это правило никто не учёл. Туристическая группа шла, что называется, налегке. С собой у них не было спецснаряжения, только гидрокостюмы. Нештатной ситуации можно было избежать, если бы с собой они взяли спасательный конец Александрова.

Ко всему прочему в МЧС ничего не знали о маршруте следования. А это большая проблема - обнаружить подобную туристическую группу-невидимку. Это же касается любителей активного отдыха в Прикамье.

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, в России, В мире, Происшествия

Опубликовано: 12.05.2017 в 09:25 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Проблемы с обучением чтению? Тогда почитаем собаке!

Зеленый миллион: Пермякам раздали саженцы кедра

На Утином болоте прошел экологический субботник

Как избежать квартирной кражи

«Парма» остаётся в Единой Лиге ВТБ

Мемориал в память о погибших моторостроителях пополнился новыми именами

В селе Стряпунята неизвестные похитили праздничные флаги

Пермский ТЮЗ попрощался со спектаклем «Чонкин»

Смотр строя: Кадеты приняли участие в Параде памяти

Цирк вернул в детство ветеранов Великой Отечественной


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Проблемы с обучением чтению? Тогда почитаем собаке!

Обратите внимание

в Перми

В горах Абхазии сотрудники МЧС спасли пермских туристов-экстремалов

В горах Абхазии успешно завершена сложная операция по спасению туристов из Перми, которых внезапное наводнение застало врасплох в Хашупсинском каньоне.
смотреть читать12.05.2017 в 09:25
Метки: в Перми, в России, В мире, Происшествия

«Большой» - в большом прокате

11 мая в прокат выходит полнометражный художественный фильм Валерия Тодоровского «Большой», одна из самых ожидаемых кинолент года.
читать11.05.2017 в 20:20
Метки: в Перми, в России, Кино, Культура

Проблемы с обучением чтению? Тогда почитаем собаке!

В городской библиотеке имени Бажова специально обученные собаки слушают сказки в исполнении малышей, испытывающих трудности с чтением.
смотреть читать11.05.2017 в 18:23
Метки: в Перми, Общество, Культура

Зеленый миллион: Пермякам раздали саженцы кедра

6,5 тысяч саженцев кедра раздали пермякам в визит-центре Черняевского леса. Такого ажиотажа не ожидал никто.
смотреть читать11.05.2017 в 18:02
Метки: в Перми, Общество

На Утином болоте прошел экологический субботник

В Закамске это место очень популярно. Утки плавают, чайки летают. Жители приходит сюда отдохнуть и оставляют после себя много мусора.
смотреть читать11.05.2017 в 17:24
Метки: в Перми, Общество

в России

В горах Абхазии сотрудники МЧС спасли пермских туристов-экстремалов

В горах Абхазии успешно завершена сложная операция по спасению туристов из Перми, которых внезапное наводнение застало врасплох в Хашупсинском каньоне.
смотреть читать12.05.2017 в 09:25
Метки: в Перми, в России, В мире, Происшествия

«Большой» - в большом прокате

11 мая в прокат выходит полнометражный художественный фильм Валерия Тодоровского «Большой», одна из самых ожидаемых кинолент года.
читать11.05.2017 в 20:20
Метки: в Перми, в России, Кино, Культура

Пермские кадеты - по дорогам Великой Отчественной

Патриотический марш-бросок проходит по маршруту Пермь – Брест – Минск – Пермь.
смотреть читать10.05.2017 в 16:49
Метки: в Перми, Общество, в России

Юлия Ковальчук: «Было ощущение, что земля уходит из-под ног»

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков - одна из самых популярных молодых пар российского шоу-бизнеса. Но каким был их путь друг к другу и к успеху?
читать08.05.2017 в 16:01
Метки: в России, СМИ, Общество

Война - не только ордена!

Ко Дню Победы мы выяснили, что многие любимые народом артисты на войне обрели не только ордена и медали, но и…
читать08.05.2017 в 11:04
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Вода в Усть-Косе пошла на спадВода в Усть-Косе пошла на спад

В горах Абхазии сотрудники МЧС спасли пермских туристов-экстремаловВ горах Абхазии сотрудники МЧС спасли пермских туристов-экстремалов

«Большой» - в большом прокате«Большой» - в большом прокате

Проблемы с обучением чтению? Тогда почитаем собаке!Проблемы с обучением чтению? Тогда почитаем собаке!

Зеленый миллион: Пермякам раздали саженцы кедраЗеленый миллион: Пермякам раздали саженцы кедра

На Утином болоте прошел экологический субботникНа Утином болоте прошел экологический субботник

Миллион цветов для любимой ПермиМиллион цветов для любимой Перми

В Хохловке проходит День севаВ Хохловке проходит День сева

На матче «Амкар»-«Спартак» ожидается аншлагНа матче «Амкар»-«Спартак» ожидается аншлаг

Пермяки собрали тонну вторсырьяПермяки собрали тонну вторсырья

В выходные на дорогах края погибли 5 человекВ выходные на дорогах края погибли 5 человек

Как избежать квартирной кражиКак избежать квартирной кражи

«Парма» остаётся в Единой Лиге ВТБ«Парма» остаётся в Единой Лиге ВТБ

Мемориал в память о погибших моторостроителях пополнился новыми именамиМемориал в память о погибших моторостроителях пополнился новыми именами

У детей нет крыльевУ детей нет крыльев

Помочь серой жабеПомочь серой жабе

От 2 лет до 90: пермяки вышли на патриотический пробегОт 2 лет до 90: пермяки вышли на патриотический пробег

В Юсьвинском районе высадился медицинский десантВ Юсьвинском районе высадился медицинский десант

Дети рисуют мир без войныДети рисуют мир без войны

В селе Стряпунята неизвестные похитили праздничные флагиВ селе Стряпунята неизвестные похитили праздничные флаги

Пермский ТЮЗ попрощался со спектаклем «Чонкин»Пермский ТЮЗ попрощался со спектаклем «Чонкин»

Смотр строя: Кадеты приняли участие в Параде памятиСмотр строя: Кадеты приняли участие в Параде памяти

Цирк вернул в детство ветеранов Великой ОтечественнойЦирк вернул в детство ветеранов Великой Отечественной

«Золотой резерв» приносит первые плоды«Золотой резерв» приносит первые плоды

Тепла не будет еще 2 неделиТепла не будет еще 2 недели

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru