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«Бессмертный полк»: Единым строем с прадедом →

Максим Решетников: «Люди просят не так уж и много»

Максим Решетников

Выделение земельных участков многодетным могут заменить на жилищный сертификат или скидки на ипотеку. Выбор должна будет сделать каждая конкретная семья. Такое предложение обсуждалось на совете глав муниципальных образований, который прошел при участии главы региона Максима Решетникова. Сделать жизнь в Прикамье комфортной - это главная тема мероприятия. Развитие медицины, образования, строительство дорог или газификация села. Недавние встречи Решетникова с газовиками, к слову, должны реанимировать программу.

Константин Паркачев, глава администрации Нытвенского городского поселения: "Конечно, обнадеживает, буквально на прошедшей неделе у нас прошли конкурсные процедуры, по четвертой очереди газопровода города Нытвы. По данному проекту будет подключено к газу 350 объектов жилого сектора. Плановый пуск газа - первый квартал 2018 года".

Есть и принципиально новые возможности. 423 миллиона выделено из федерального бюджета Прикамью на благоустройство дворов многоэтажек, парков и скверов. Предложения до сих пор принимаются. 462 заявки подано по программе инициативного бюджетирования - это когда региональные власти выделяют деньги под идеи жителей Прикамья. 11 миллиардов будет потрачено на дорожное строительство, причем 200 миллионов из них - на поселковые дороги.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Я не вижу проблем, которые потенциально не решаемые. Люди от нас просят не так уж и много, люди ждут нормальных дорог, нормальной благоустроенной среды, возможности попасть к врачу, возможности отвести ребенка в садик. Я считаю, что по всем этим направлениям мы можем, и мы должны это обеспечить".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 02.05.2017 в 10:37 в рубрике - Новости телеканалов

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← В Перми стартовал масштабный снос домов

«Бессмертный полк»: Единым строем с прадедом →

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