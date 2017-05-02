«Бессмертный полк»: Единым строем с прадедом

Участников «Бессмертного полка» ждала неприятная новость. Якобы сегодня последний день, когда типографии принимают фото для изготовления портретов ветеранов. Причина в количестве заказов и в сжатых сроках. Оказалось, что все немного не так. Тем более, что портреты вполне можно сделать своими руками.

Работа в типографии кипит. Специалисты говорят, чем ближе к праздникам, тем больше спохватившихся клиентов. Изготовить портрет для шествия в «Бессмертном» полку возьмутся сделать в любом специализированном агентстве.

Александр Зюзин, руководитель рекламного агентства: "Если человек пришел с готовой фотографией, то можно за час сделать. Если наплыв, очередь надо соблюдать".

Но есть вероятность не успеть. Часть типографий, в том числе «официальные партнеры» шествия, приняли последние заказы. В среднем за работу придется отдать 600 рублей. Но если хорошо поискать, можно найти агентства, которые возьмутся за работу и 8 мая, а цена выйдет в 2 раза дешевле.



Александр Зюзин, руководитель рекламного агентства: "Ограничивать подачу заказов никто не должен. Это морально даже нехорошо. Как это - до этой даты печатаем, не успели - все. Мы готовы принимать заказы вплоть до 9 мая. Пока не пойдет «Бессмертный полк».

На построение лучше тоже не опаздывать. Встать «в строй» во время шествия попросту не удастся. Колонны будут формировать с 10 до 11 утра на Компросе между Краснова и Революции. Именно там будут установлены рамки металлоискателей, через которые нужно будет проходить. Остальные улицы будут перекрыты.

Анна Отмахова, координатор «Бессмертного полка» в Перми: "Хочется обратить внимание людей, чтобы не пытались пройти с Октябрьской площади или с улиц Луначарского и Пушкина. Все равно придется идти в обход".

Что касается портретов, они могут быть любых размеров, но не больше 50 см. Можно взять с собой и просто фотографию или же изготовить конструкцию самостоятельно. В оформлении поможет сайт штендер-полк.рф. Загружаете фотографию своего героя, при желании указываете имя и звание и распечатываете фото на принтере. А дальше используете подручные материалы. Держатель можно прикрепить к фанерке с помощью скоб, портрет героя приклеить на двусторонний скотч. Может быть, получится не так глянцево, но зато самостоятельно и с душой.