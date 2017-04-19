Ярмарка ремесел: чего там только нет

Во дворце культуры имени Калинина открылась ярмарка ремесел.

Народные промыслы - это подручный материал и умелые руки, в итоге получаются такие ярмарки. Одна из таких - ярмарка народных промыслов людей с ограниченными возможностями - проходит ДК Калинина. В ней приняли участие более 30 мастеров. Поделки можно посмотреть и купить.

Ярмарка ремесел - ноу-хау Свердловского района. Проводится она во второй раз.

Организатор ярмарки: "Акция "Твори добро" направлена на день защиты прав инвалидов. 5 мая день защиты прав инвалидов. Эта ярмарка - первая ласточка".

И взрослые и дети здесь найдут что-то для себя. Есть милые игрушки для маленьких детей. Организаторы надеются, что это начинание приживется.