Ярмарка ремесел: чего там только нет
Во дворце культуры имени Калинина открылась ярмарка ремесел.
Народные промыслы - это подручный материал и умелые руки, в итоге получаются такие ярмарки. Одна из таких - ярмарка народных промыслов людей с ограниченными возможностями - проходит ДК Калинина. В ней приняли участие более 30 мастеров. Поделки можно посмотреть и купить.
Ярмарка ремесел - ноу-хау Свердловского района. Проводится она во второй раз.
Организатор ярмарки: "Акция "Твори добро" направлена на день защиты прав инвалидов. 5 мая день защиты прав инвалидов. Эта ярмарка - первая ласточка".
И взрослые и дети здесь найдут что-то для себя. Есть милые игрушки для маленьких детей. Организаторы надеются, что это начинание приживется.
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