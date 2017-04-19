Подрядчики штрафов не боятся
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила деятельность администрации Перми по обращению с отходами и благоустройству территорий. По итогам проверки ревизоры выявили множество нарушений. Так, надзорным органом установлено, что чиновники не прикладывают достаточных усилий для организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и не организовали вывоз снежно-ледяных образований на территории города. Прокуратура выяснила, что чиновники не всегда привлекают к ответственности подрядчиков, что способствует дальнейшим нарушениям. Кроме того, мэрия Перми не собирает с подрядчиков штрафы: за 2016 год 84 % штрафов подрядчиками не были оплачены.
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