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Мороз крепчает →

Утро начинается с лопаты...

снег

Если есть возможность никуда не ехать на автомобиле – используйте ее. Проблемы могут начаться еще при выезде из двора. За сутки снег окончательно засыпал Пермь, да и все Прикамье. Благодаря празднику больших пробок не ожидается, но, похоже, выходные дни себе устроила и часть коммунальных служб.

Во дворах смнега практически по колено. Для тех, кто решил куда-то направиться, утро начинается с лопаты. Поэтому если есть возможность дойти пешком, используйте ее. Потому что такие сугробы везде во дворах не убраны, только копятся, становятся выше.

Лариса Стрельникова, корреспондент: "Я проехала сегодня из Индустриального района в Мотовилихинский, коммунальные службы встретила, но, к сожалению, мало. Между тем, мы можем ссылаться на комментарии из сети. Я зачитаю, что мне удалось найти по поводу уборки: «Глава города поручил вести круглосуточное дежурство в районах и 3 января ожидается тотальная проверка качества состояния территорий. Наказание вплоть до увольнения ответственных лиц». Ждем каких-либо решений.

снег

С центральными улицами ситуация лучше, но проблемы с парковочными карманами. Я не хочу опрометчиво называть виновных, потому что и водители свои машины не убирают, из-за этого снежные накаты образуются, их очень сложно преодолеть, но тракторам деваться некуда - машины своими силами они не уберут.

 Автомобилисты возмущены. Многим уже нужно отправиться по делам, отвезти детей на елку, в город. И когда сталкиваются с тем, что из собственного двора изначально не могут выехать, конечно же, возмущение. Поэтому многие ждут каких-то решений от городских властей. И, конечно, ждут, когда техника выйдет и начнет массово работать на улицах города, и не только будет обращать внимание на центральные улицы.

 

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 04.01.2017 в 15:01 в рубрике - Новости телеканалов

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