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В Перми открылся Краевой общественный форум
Общественный форум открылся в Перми. Его участники - те, кто нередко берет на себя функции государства в оказании социальных услуг тем, кто в них нуждается.
Если захотеть - добьёшься многого, Антон это доказал. По закону ему положена пенсия, и по сути, можно было бы особо не волноваться. Однако молодой человек осваивает столярные навыки - что-то остаётся дома, что-то покупают.
Нина Мысляева, мама Антона: "Игрушки деревянные, машинки, кораблики, часы".
Помогают Антону в пермском центре развития добровольчества, и сегодня он заочно присутствует на краевом общественном форуме, открывшемся в Перми уже в третий раз.
Егор Казаков, ответственный секретарь Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества: "Событие значимое, с моей точки зрения, для региона в целом, которое даёт возможность подвести итоги проделанной работы, обозначить какие-то перспективы на будущее".
Участники форума - социально ориентированные некоммерческие организации. Впервые он прошёл в Перми в 2013 году, а инициатором был губернатор Виктор Басаргин.
Форум - это прежде всего общение, и сегодня в Доме народного творчества участники на нескольких площадках могут узнать что-то новое или поделиться собственным опытом.
Некоммерческие организации при бюджетной поддержке могут взять на себя часть услуг в социальной сфере - это обучение и трудоустройство инвалидов, работа с трудными подростками, даже с целыми семьями, когда негосударственные специалисты буквально идут в них - в данном случае соцслужбы, получая сигналы о помощи, передают их своим партнёрам.
Лариса Тингаева: "С семьёй работает психолог, педагог. Если семья попала в трудную ситуацию, нарушены детско-родительские отношения, по каким-то причинам семья испытывает сложности, может быть, даже поставлена на учет в комиссию по делам несовершеннолетних в связи с девиантным поведением ребенка".
На такие механизмы обратил внимание Владимир Путин в своём послании - в данном случае Пермский край оказался среди тех, кто успешно делает ставку на некоммерческие структуры, давая возможность получить госзаказ на конкурсной основе.
Ирина Ивенских, заместитель председателя правительства Пермского края: "В этом году тридцать пять проектов стали президентскими проектами. Этими проектами мы привлекли в край 66 миллионов рублей, которые некоммерческие организации реализуют сами".
Что касается форума - такой формат общения продолжится - и при необходимости уже имеющимся опытом пермяки готовы поделиться и с соседями, если потребуется.
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