На Компросе открылась городская ярмарка
В Перми по адресу Комсомольский проспект, 79 открылась городская ярмарка. Пермяки и гости города могут приобрести здесь продукцию от местных производителей. На ярмарке представлен широкий выбор мясных и рыбных деликатесов, молочная продукция, кондитерские изделия, орехи и сухофрукты. Также здесь можно купить товары ручной работы: шапки, варежки, шарфы, украшения и вязанные игрушки. Торговые шатры будут работать с 11:00 до 19:00 по 7 октября включительно.
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