В Перми открылся еще один мобильный пункт вакцинации от гриппа

в Перми начал работу еще один мобильный пункт вакцинации в сквере им. Георгия Буркова (рядом с магазином «Магнит» ул. Революции, 52). Там каждый желающий сможет пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции. Мобильный пункт будет работать с 4 по 6 октября с 16.00 до 20.00.

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

Напомним, что еще один пункт вакцинации продолжает работу в ТРК «Спешилов» (ул. Спешилова, 114, 1 этаж) со вторника по воскресенье с 11.00 до 17.00.