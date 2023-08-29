← Все слоты на взрослые дистанции Пермского марафона раскуплены
Театр «У Моста» провел первую репетицию в здании бывшего ВКИУ
В июле департамент культуры и молодежной политики Перми согласовал условия аренды помещения бывшего ВКИУ для размещения новой сцены театра “У Моста”». Условия аренды предполагают, что собственник отремонтирует и подготовит пространство для сцены за свой счет. Зал будет рассчитан на 500 посадочных мест.
Договор аренды заключен на один год с правом продления. При этом нынешнее здание дореволюционной постройки на улице Куйбышева также останется в пользовании театра «У Моста».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Местное время:
Все слоты на взрослые дистанции Пермского марафона раскуплены
Теплоход "Карат" возобновляет движение
В Перми за сутки выпала четверть месячной нормы осадков
Житель Прикамья ограбил магазин с букетом в руках
На перекрестке улиц Куйбышева и Екатерининской сломался светофор
В Пермском крае должно немного потеплеть
В Прикамье будут судить 18-летнего курьера мошенников, обманувшего 13 пенсионеров
"До свидания, город встреч!"
В Перми будет временно закрыто движение транспорта в тоннеле на улице Дзержинского
Творческий фестиваль "Соседи" прошел в Соликамске
Добавить комментарий: