Все слоты на взрослые дистанции Пермского марафона раскуплены. Напомним, он пройдет в городе уже 2-3 сентября.В этом году главной особенностью трасс станет разделение стартового и финишного коридоров. В створе финиша болельщикам будет предоставлена возможность приветствовать участников на трибунах. На главной сцене будет вестись трансляции забегов с разных точек города, а также состоится награждение тренеров и спортивных наставников. Для гостей и участников соревнований будет открыта выставочная площадка ЭКСПО, на которой презентуют спортивные школы города.Новинкой этого года станут организованные фан-зоны для болельщиков. Так, на улице Монастырской и на перекрестке улиц Ленина-Попова будут играть диджей-сеты, возле ЦУМа и на перекрестке улиц Ленина-Сибирская разместится сцена на которой выступят музыкальные группы и барабанщики.Кроме того, 2 сентября в течение всего дня на главной сцене марафона пройдут обсуждения различных тем, среди которых благотворительность, истории участников и амбассадоров Пермского марафона. В первый день соревнований, 2 сентября, в 12:00 пройдёт старт заезда на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на 300 метров, в 12:30 состоится церемония награждения победителей. В 13:00 пройдёт детский забег на 1 км, в 15:00 состоится церемония награждения победителей детского забега. 3 сентября в 08:30 пройдёт старт забега на 10 км, в 09:30 в рамках Кубка России состоится старт забегов на 21 и 42 км, в 09:35 – старт основных забегов на 42 и 21 км, а также эстафета на 42 км, в 14:30 будет дан старт забега на 5 км, в 15:30 – старт забега на 3 км.Все участники после пересечения финишной черты получат памятную медаль с изображением лося из древнего промыслового календаря коми-пермяков. Победители марафонской дистанции получат по 1 миллиону рублей.