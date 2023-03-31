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Пыль столбом. Как в Перми борются с пылью - шампунем и не только
В Перми с шампунем помыли Комсомольский проспект. Видеофакт публикует Минтранс на своей странице в сети "ВКонтакте". В ведомстве уточнили, что подобной обработке подверглись или вот-вот подвергнутся все центральные улицы краевой столицы.
Специальный состав - не совсем шампунь. Он связывает дорожную пыль, извлекая ее даже из самых труднодоступных мест. Через час всё смывается, дорога становится чистой, без пыли. Пыль с проезжей части удаляют каждую весну - это стандартная процедура.
Но если в центре Перми - шампунем, то жители Перми распространяют в сети другие ролики. Пермяки в негодовании, пишут рассерженные комментарии.
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