Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги

На главную - Местное время

← В Перми на 4 месяца закроют движение транспорта на участке ул. Татьяны Барамзиной

Центральный автовокзал Перми утонул в мусоре →

Пыль столбом. Как в Перми борются с пылью - шампунем и не только

В Перми с шампунем помыли Комсомольский проспект. Видеофакт публикует Минтранс на своей странице в сети "ВКонтакте". В ведомстве уточнили, что подобной обработке подверглись или вот-вот подвергнутся все центральные улицы краевой столицы.
Специальный состав - не совсем шампунь. Он связывает дорожную пыль, извлекая ее даже из самых труднодоступных мест. Через час всё смывается, дорога становится чистой, без пыли. Пыль с проезжей части удаляют каждую весну - это стандартная процедура.
Но если в центре Перми - шампунем, то жители Перми распространяют в сети другие ролики. Пермяки в негодовании, пишут рассерженные комментарии.


Опубликовано: 31.03.2023 в 16:45 в рубрике - Местное время

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Местное время:

В Перми на 4 месяца закроют движение транспорта на участке ул. Татьяны Барамзиной

В трех районах Перми теплоэнергетики начинают проверку сетей

К юбилею Перми выпустят транспортные карты с уникальным дизайном

Ремонт трубы, из-за которой провалилась машина в Перми, обещают закончить к 27 марта

Стоянка на платных парковках в центре Перми будет запрещена на два месяца

Власти Перми отремонтируют муниципальные помещения для предоставления жителям аварийных домов

В Перми устанавливают «умные» домофоны с системой распознавания лиц

Операция «Лесовоз»: в Прикамье проверено более 1500 транспортных средств, перевозящих древесину

В Мотовилихе в результате коммунальной аварии затопило трамвайные пути

Коммунальная авария. В Кировском районе прорвало трубу с водой


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми на 4 месяца закроют движение транспорта на участке ул. Татьяны Барамзиной

Центральный автовокзал Перми утонул в мусоре →

Обратите внимание

в Перми

Центральный автовокзал Перми утонул в мусоре
Городу срочно необходим субботник, но его дата пока не сообщается. Пока пермяки делятся в сети фото того, что оттаяло после зимы. Одно из проблемных мест - центральный автовокзал. Такое количество мусора не позволяет даже подойти к скамейке, не то чтобы сесть на нее. Возникает закономерный вопрос: где урны? Неужели убирать территорию зимой здесь не принято?
31.03.2023 в 17:00

Метки: Культура, Экономика, в Перми

Депутаты гордумы приняли ряд изменений в правила благоустройства и поработали над бюджетом
Вместо металлических ограждений и заборов, в пермских дворах появятся живые изгороди и зеленые насаждения. Депутаты пермской городской Думы приняли ряд изменений в правила благоустройства. Они коснутся и освещения. Если раньше по муниципальной программе можно было повесить фонарь лишь над подъездом, теперь подсветить можно будет и парковку, и детскую площадку. Продолжается работа над бюджетом Перми. Изменения затрагивают его доходную и расходную часть. 115,5 млн рублей будут направлены на ремонт Коммунального моста через Каму, работы планируют провести до Дня города. Еще 100 млн рублей запросил транспортный блок на модернизацию системы оплаты в трамваях и автобусах.
29.03.2023 в 09:43

Метки: Власть, Экономика, в Перми

С угонщика, врезавшегося в здание Пермской галереи, могут взыскать ущерб
Как сообщается на сайте
26.03.2023 в 16:35

Метки: Происшествия, Аварии, Деньги, в Перми

Ремонт трубы, из-за которой провалилась машина в Перми, обещают закончить к 27 марта
В «Новогор-Прикамье» сообщили, что сейчас проходит санация коллектора на перекрёстке улиц Подлесная и шоссе Космонавтов. Железобетонный коллектор диаметром полтора метра, верхний свод которого разрушился, восстанавливают, не прекращая его работы. Стоки по коллектору направляют на насосную станцию, затем на биологические очистные сооружения. Подачу воды при этом не ограничивают. Отмечается, что работы идут круглые сутки. Предстоит проверить и отремонтировать участок от одного колодца до другого протяженностью 145 метров. Работы планируют закончить к 27 марта.
26.03.2023 в 16:03

Метки: Аварии, Происшествия, в Перми

Стоянка на платных парковках в центре Перми будет запрещена на два месяца
В дирекции дорожного движения сообщили, что в Перми запретят пользоваться платными парковками в течение двух месяцев. Запрет касается парковок, расположенных на улице Петропавловской – на участке от ул. Попова до Комсомольского проспекта. Парковаться там будет нельзя с 27 марта по 4 июня. В дирекции пояснили, что использование платных парковок приостановят из-за проведения капитального ремонта дороги.
25.03.2023 в 15:00

Метки: Власть, в Перми

В России

В Перми почтили память омоновцев, погибших под селением Джани-Ведено
Сегодня 23-я годовщина со дня гибели сотрудников органов внутренних дел, выполнявших служебный долг в Чеченской Республике. 29 марта 2000 года недалеко от поселка Джани-Ведено колонна сводного отряда пермского ОМОН попала в засаду. Сотрудники органов внутренних дел ценой собственной жизни спасли населенный пункт Ведено, который планировали захватить боевики. В жестоком неравном бою погибли 36 сотрудников. В Перми у мемориала на Аллее славы на Южном кладбище сегодня состоялись траурные мероприятия. Полицейские возложили цветы к мемориалу, возведенному в честь погибших правоохранителей, и на могилы бойцов, почтили их память минутой молчания.
29.03.2023 в 15:05

Метки: В России

Пермяки победили во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов
Пермские школьники победили во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов. Прикамье в номинации Сводный хор представили ученики гимназии N 7 из Мотовилихинского района. Финал мероприятия состоялся в детском центре
14.03.2023 в 16:34

Метки: Культура, В России

Пермь вошла в тройку лидеров российских городов в рейтинге финансовой грамотности
Пермь вошла в тройку лидеров в рейтинге финграмотности жителей российских городов. Список формировался на основе ответов жителей крупных российских городов о конкретных навыках: способности копить, вести семейный бюджет, инвестировать, разбираться в фондовом рынке, общем понимании, что происходит в экономике, налоговой системе, умении разбираться в финансовых документах, инвестиционных, страховых, пенсионных и накопительных продуктах, распознавать мошенничество. В топ-10 попали города, в которых сумма показателей — процент жителей, положительно оценивающих свои финансовые навыки, — наибольшая. Так, самыми финансово грамотными оказались жители Волгограда. Второе и третье место заняли Пермь и Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск.
10.01.2023 в 16:10

Метки: Деньги, Экономика, В России

В России повышается максимальная выплата по больничному
С 1 января в России максимальная выплата по больничному в месяц повышается до 84 846,69 рублей (из расчета в 31 день). За один день пребывания на больничном может быть начислено до 2 736,99 рублей. Это относится к тем, чей трудовой стаж превышает 8 лет.
04.01.2023 в 16:00

Метки: Деньги, Экономика, В России

Всероссийская акция «Ёлка желаний» продолжается
В преддверии Нового года продолжается всероссийская акция «Елка желаний». Сегодня в роли волшебника выступил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. 14-летний Илья Трушников попросил в качестве подарка новый велосипед. И он его получил прямо в общественной приемной президента России в Пермском крае. Анкету на сайте акции Илья заполнял вместе с мамой. Акция «Елка желаний» в России проходит с 2018 года. За это время исполнено уже более 60 тысяч желаний детей и пожилых граждан.
30.12.2022 в 10:43

Метки: Культура, В России

Лента новостей RSS каналы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.03.2023«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.03.2023

В выходные Госавтоинспекция Перми усилит контроль на дорогахВ выходные Госавтоинспекция Перми усилит контроль на дорогах

На первый рейс из Перми в Минск продано меньше половины билетовНа первый рейс из Перми в Минск продано меньше половины билетов

Центральный автовокзал Перми утонул в мусореЦентральный автовокзал Перми утонул в мусоре

Пыль столбом. Как в Перми борются с пылью - шампунем и не толькоПыль столбом. Как в Перми борются с пылью - шампунем и не только

В Пешнигорте участок дороги не выдержал натиска стихииВ Пешнигорте участок дороги не выдержал натиска стихии

В Прикамье обсудили готовность региона к прохождению паводкаВ Прикамье обсудили готовность региона к прохождению паводка

В Перми на 4 месяца закроют движение транспорта на участке ул. Татьяны БарамзинойВ Перми на 4 месяца закроют движение транспорта на участке ул. Татьяны Барамзиной

Жительница Кудымкара истязала малолетнюю дочь и укусила двух полицейскихЖительница Кудымкара истязала малолетнюю дочь и укусила двух полицейских

Литературный автобус и арт-объект из гвоздей. Стартует проект «PRO Кунгур»Литературный автобус и арт-объект из гвоздей. Стартует проект «PRO Кунгур»

Открыт прием заявок на ежегодную литературную премию в области медицины «Здравомыслие»Открыт прием заявок на ежегодную литературную премию в области медицины «Здравомыслие»

В Перми изменится расписание автобусных маршрутов №36, 58 и 65В Перми изменится расписание автобусных маршрутов №36, 58 и 65

В Перми прошел съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»В Перми прошел съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»

«Будущее России»: в Перми наградили одаренных детей и талантливую молодежь«Будущее России»: в Перми наградили одаренных детей и талантливую молодежь

В Пермском крае изъята крупная партия наркотиковВ Пермском крае изъята крупная партия наркотиков

В Пермском крае начались выплаты для компенсации части затрат на подключение газаВ Пермском крае начались выплаты для компенсации части затрат на подключение газа

Большая вода: в Кудымкарском районе готовятся к паводкуБольшая вода: в Кудымкарском районе готовятся к паводку

На благоустройство школьных дворов Прикамья за три года планируется направить более 1,6 млрд рублейНа благоустройство школьных дворов Прикамья за три года планируется направить более 1,6 млрд рублей

В Перми появилась улица, названная в честь профессора ПГНИУ Георгия ЧагинаВ Перми появилась улица, названная в честь профессора ПГНИУ Георгия Чагина

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.03.2023«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.03.2023

В трех районах Перми теплоэнергетики начинают проверку сетейВ трех районах Перми теплоэнергетики начинают проверку сетей

В регионе ожидается очередная магнитная буряВ регионе ожидается очередная магнитная буря

Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома в КунгуреГлава СК поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома в Кунгуре

В Прикамье началось раннее половодьеВ Прикамье началось раннее половодье

Открывается прием заявок на конкурс «Снимай науку!»Открывается прием заявок на конкурс «Снимай науку!»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2023.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную