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В Перми на 4 месяца закроют движение транспорта на участке ул. Татьяны Барамзиной
С 1 апреля по 1 августа будет прекращено движение всех видов транспорта по ул. Татьяны Барамзиной на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. Папанинцев. На перекрестке по ул. Василия Каменского будет установлена дополнительная секция светофора - поворот налево.
Как сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, перекрытие связано с выполнением работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара», участок от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев.
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