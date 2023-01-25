Ледовый городок на эспланаде временно закроют
26 января ледовый городок "Виват, Пермь!" на эспланаде временно приостановит свою работу. Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, причина закрытия - потепление. О дате возобновления работы ледового городка пока не сообщается.
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