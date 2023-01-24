С 1 февраля сносом аварийного жилья в Перми займется бюджетное учреждение
Также на пленарном заседании заявили, что в каждом районе Перми может появиться молодежный клуб, их планируют разместить на базе общественных центров. Заявлено, что там молодежь сможет вести прямой диалог с городскими специалистами по культуре и спорту, а также использовать центры как базы для реализации своих проектов.
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