Названы адреса первых 4 муниципальных плоскостных парковок
Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, в конце 2022 года в рамках развития парковочного пространства планируется создание и обустройство первых 4-х муниципальных плоскостных парковок общего пользования. Они будут расположены по следующим адресам: на перекрестке улиц Ленина и Попова в районе дома по улице Попова, 19; вблизи здания по улице Пермская, 7 (трамвайное кольцо «Разгуляй») и вдоль домов по улице Революции, 22 и 24. До конца 2024 года планируется обустроить 13 таких парковок с вместимостью более 700 машиномест. Плоскостная парковка представляет собой одноуровневую площадку с нанесенной разметкой для временного размещения автотранспорта. Такие парковки будут оборудованы терминалами оплаты, системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и информационными щитами, а на дорожное полотно будет нанесена разметка. Предполагается, что целью таких парковок станет снижение спроса на парковки, расположенные вдоль проезжей части.
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