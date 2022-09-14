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В Перми будет временно ограничено движение транспорта по улице Лодыгина →
Чтобы в школу успевали. В Перми изменится расписание автобусов №22 и №39
Кроме этого, с 15 сентября будут внесены корректировки в работу автобусного маршрута №39. Так, в будние дни будут предусмотрены изменения рейсов в утреннее время, а также в течение дня. Корректировки в расписание движения вносятся по просьбам жителей, чтобы ученики успевали к началу школьных занятий.
Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.
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