Проезд по улице Дружбы закрыт для ремонта теплосети
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Проезд по улице Дружбы закрыт для ремонта теплосети
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