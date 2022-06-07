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В Троицу на маршруте №46 увеличат число автобусов
Также 11, 12 и 13 июня с 09:00 до 19:00 будут организованы дополнительные остановочные пункты «Кладбище «Южное» на Южной дамбе и «Кладбище Банная гора» (в направлении в город) в Орджоникидзевском районе.
Для обеспечения безопасности дорожного движения вблизи кладбищ будет организовано дежурство постов ДПС.
Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.
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Опрессовки. В домах Перми продолжаются сезонные отключения горячей воды
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