Опрессовки. В домах Перми продолжаются сезонные отключения горячей воды
С 06.06.2022 до 20.06.2022 горячей воды не будет в домах по адресам:
-шоссе Космонавтов, 137, 141, 169а, 171а, 173а, 173б, 175а, 179а, 181а;
-ул. Н. Качалова, 10;
-ул. Братьев Игнатовых, 2, 3, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а;
-ул. Мира, 70б, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а;
-ул. Н. Баумана, 16, 17, 22, 24, 24а, 27, 29, 29а, 31, 33.С 07.06.2022 до 21.06.2022:
-ул. Газеты "Звезда", 60;
-ул. Полины Осипенко, 41а, 43, 44;
-ул. Сибирская, 67, 71, 73, 75, 78а, 84, 80;
-ул. 25-го Октября, 101, 106;
-ул. Мира, 116, 118, 118/1, 120, 122, 122а, 122/1, 122/2, 124, 126, 126а, 128, 130, 132;
-шоссе Космонавтов, 160, 201, 203, 205, 203а, 207, 209.С 08.06.2022 до 22.06.2022:
-ул. Газеты "Звезда", 35, 33, 42, 42а;
-проспект Комсомольский, 44, 46;
-ул. Н. Краснова, 24, 25, 26;
-ул. А. Пушкина, 66, 68а, 72, 76;
-ул. А. Швецова, 31а;
-ул.. Революции, 26, 27, 28, 30;
-ул. Екатерининская, 74;
-проспект Декабристов, 12а, 16, 18;
-ул. А. Карпинского, 51, 51а, 57, 57а, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75б, 77, 77б;
-ул. Самолётная, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
-ул. В. Сивкова, 1, 1а, 2, 3, 3б, 5;
-ул. Стахановская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а;
-ул. Спартаковская, 7;
-ул. Л. Толстого, 2, 6;
-ул. Д. Левченко, 31;
-ул. Малая, 1;
-ул. Танкистов 35, 37.
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